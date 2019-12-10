الطوائف المسيحية في العراق تلغي احتفالات الميلاد احتراماً لدماء الشهداء

قرر مجلس رؤساء الطوائف المسيحية في العراق إلغاء كافة الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة احتراماً لدماء الذين سقطوا في الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ أكثر من شهرين.

وذكرت الأمانة العامة للمجلس في بيان، الاثنين، أن المجلس "قرر إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، والاقتصار على أداء الطقوس الدينية في الكنائس".

وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي احتراماً لدماء القتلى والجرحى من المتظاهرين ومن القوات الأمنية، وتضامناً مع أحزان وأوجاع وآلام العائلات المنكوبة.

ومنذ بدء الاحتجاجات في العراق، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سقط 485 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصائية أعدتها الأناضول استناداً إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان ومصادر طبية وأمنية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، حسب المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية.