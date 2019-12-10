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المخابرات الإسرائيلية تمنع محافظ القدس من عقد اجتماعات أو أنشطة بالمدينة

وكالة الأناضول للأنباء
القدس
نشر في 10.12.2019 12:02
آخر تحديث في 10.12.2019 12:09
المخابرات الإسرائيلية تمنع محافظ القدس من عقد اجتماعات أو أنشطة بالمدينة

سلمت المخابرات الإسرائيلية، الاثنين، محافظ القدس، عدنان غيث، قرارًا يقضي بمنعه من عقد اجتماعات وندوات وأنشطة داخل مدينة القدس، لمدة 6 أشهر.

وبحسب القرار الموقع باسم وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، فإن المحافظ غيث يمنع من جمع وتقديم مساعدات مالية، باستثناء "المحتاجين"، بدعوى "الحفاظ على سيادة دولة إسرائيل".

وخلال الشهور الماضية، اعتقلت إسرائيل، المحافظ غيث، عدة مرات، كما أخضعته للتحقيق أيضًا.

وفي السنوات الماضية، أغلقت إسرائيل عشرات المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية بداعي ارتباطها بالسلطة أو منظمات فلسطينية بينها حركة "حماس".

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية العام 1967.

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