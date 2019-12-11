تواصل الاجتماع الـ14 للدول الضامنة لمسار أستانة حول سوريا

يتواصل في العاصمة الكازاخية نور سلطان، الأربعاء، الاجتماع الـ14 للدول الضامنة لمسار أستانة حول سوريا، بمشاركة وفود من تركيا وروسيا وإيران ونظام بشار الأسد والمعارضة السورية.

وبدأت مباحثات اليوم الثاني بعقد لقاءات ثنائية وثلاثية لوفدي النظام بقيادة بشار الجعفري، والمعارضة مع ممثلي الدول المراقبة الأردن والعراق ولبنان.

وأجرى الوفد التركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال، لقاء مع وفد المعارضة.

ومن المخطط أن يعقد الوفد التركي لقاءً ثلاثيًا مع وفدي روسيا وإيران، ثم اجتماعا بصيغة رباعية يضمهم إلى جانب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسون.

كما من المزمع أن يجري الوفدين الروسي والإيراني لقاءات ثنائية مع وفدي النظام والأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن يصدر بيان ختامي عقب انتهاء المباحثات.

ويبحث اجتماع اليوم، إجراءات بناء الثقة بما فيها إطلاق سراح المعتقلين وكشف مصير المفقودين، ومناقشة المبادرات اللازمة لعقد مؤتمر دولي وتكثيف المساعدات الإنسانية في سوريا وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

كما سيبحث الاجتماع تطورات العملية السياسية في ضوء اللجنة الدستورية، وتكثيف المساعدات الإنسانية الشاملة لسوريا في ضوء إعادة اللاجئين لديارهم، بما في ذلك مناقشة المبادرات اللازمة لعقد مؤتمر دولي ، إضافة إلى دفع العملية السياسية في إطار بدء عمل اللجنة الدستورية.

والثلاثاء، انطلق في العاصمة الكازاخية الاجتماع الـ14 للدول الضامنة لمسار أستانة حول سوريا، حيث وبدأ عقد لقاء بين الوفدين الروسي والإيراني لمناقشة الجوانب التقنية.