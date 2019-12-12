تجدد الاشتباكات على المحور الجنوبي للعاصمة الليبية طرابلس

تجددت صباح اليوم الاشتباكات المسلحة بين قوات الحكومة الليبية "الوفاق" ومسلحي خليفة حفتر، على محور صلاح الدين، جنوبي طرابلس، بعد هدوء استمر 3 أيام.



وقد بادرت قوات حفتر بالهجوم على مواقع تمركز لقوات "الوفاق" بالقرب من الإشارة الضوئية، التي تسمى "سيمافرو البل".



فيما دفعت قوات الوفاق، الأربعاء، بتعزيزات كبيرة لمحور صلاح الدين والخلاطات، جنوبي العاصمة، تحسبا لأي هجوم محتمل.



ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الاشتباكات المندلعة خلفت قتلى أو جرحى أم لا.



والأحد، أعلنت حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليًا، إفشالها مخططًا من "قوات متعددة الجنسيات" لدخول طرابلس، الجمعة الماضية.



والشهر الماضي، قال وزير الداخلية فتحي باشاغا، إن الإمارات تمد حفتر بمرتزقة من شركة روسية، وآخرين من ميليشيا "الجنجويد" السودانية (قوات الدعم السريع).



ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات حفتر هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.