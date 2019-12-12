عناصر الجيش التركي في قطر يتخرجون من دورة تعلم اللغة العربية

أنهى عدد من عناصر الجيش التركي، الخميس، دورات تعلم اللغة العربية في مدرسة اللغات المتعددة، التابعة لمعهد اللغات في القوات المسلحة القطرية.

وتخرج من الدورة التي جرت في الفترة بين 6 سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 12 ديسمبر/ كانون الأوَّل الجاري، 99 طلاب.

ومن بين المتخرجين من الدورة، 61 عنصراً من القوة التركية المتواجدة في قطر و39 عنصرًا قادمين من تركيا.

وتأتي هذه الدورات في إطار التعاون المتنامي بين تركيا وقطر، ولا يزال التنسيق مستمرا لعقد دورات أخرى العام المقبل.

وسبق أن أنهى 99 عنصرا آخرين من القوة التركية المتواجدة في قطر، دورة اللغة العربية المكثفة في فبراير/شباط من العام الحالي.

ونشرت تركيا قوات برية في ثكنة "طارق بن زياد" في قطر، في إطار اتفاقية وقعت بين الجانبين، في 19 ديسمبر/كانون الأول 2014.