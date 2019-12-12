مقتل 10 أشخاص في تفجيرين شمالي العراق

قتل 10 أشخاص بينهم 3 أطفال، الخميس، في تفجيرين منفصلين بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق، وفق مصدرين أمنيين.

وقال مصدران في شرطة صلاح الدين للأناضول، إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت قرب حاجز أمني لقوات الحشد الشعبي في قضاء سامراء (شمالي صلاح الدين) ما أدى لمقتل 7 من عناصر الحشد.

وأضاف المصدران مفضلين عدم الكشف عن هويتهما، أنه في حادث منفصل، قتل 3 تلاميذ وأصيب آخران في تفجير عبوة ناسفة زرعها مجهولون قرب مدرسة ابتدائية في قرية كنوص بقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين.

وحتى الساعة، لم تتبّن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين.

غير أن السلطات العراقية تتهم عادة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف المدنيين وعناصر الأمن والمؤسسات الحكومية.