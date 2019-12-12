وفاة ثلاثة سجناء في حريق اندلع في سجن بالعاصمة السعودية

توفي ثلاثة سجناء وجرح 21 آخرون في حريق اندلع الخميس في سجن الملز في الرياض، بحسب ما أعلن مسؤولو المكان في بيان لوكالة الانباء الرسمية.

ولم يحدد المصدر اسباب الحريق الذي اندلع عند الفجر، ولكن السلطات امرت بفتح تحقيق.

وتم إجلاء السجناء ونقل الجرحى إلى المستشفى، طبقاً للسلطات.

وأضاف المصدر أن رجال الإطفاء "بمساعدة الدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره".

وتعتبر الحرائق العارضة امرا شائعا في المملكة وأحيانا بسبب التطبيق المتراخي لقواعد السلامة.

في ايلول/ سبتمبر، اعلن التلفزيون الحكومي ان خمسة أشخاص أصيبوا في حريق اندلع في محطة قطار فائق السرعة في غرب جدة.