إسرائيل تمنع مسيحيي غزة من المشاركة في احتفالات الميلاد بالضفة الغربية

قررت إسرائيل منع المسيحيين في قطاع غزة من المشاركة في احتفالات الميلاد في القدس وبيت لحم.

ونقلت هيئة البث العبرية عن منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية كميل أبو رطن قوله إنه "لن يسمح للمسيحيين من سكان غزة بزيارة الأماكن المقدسة في بيت لحم والقدس خلال فترة أعياد الميلاد المجيدة الوشيكة".

وأضاف "اتخذ هذا القرار بسبب معارضة جهاز الأمن العام (الشاباك) لإجراء هذه الزيارات".

واستدرك "سيسمح لسكان غزة المسيحيين بمغادرة البلاد عن طريق جسر اللنبي"، في إشارة إلى معبر الكرامة أو جسر الملك حسين بين الضفة والأردن.

وتبدأ الأسبوع القادم احتفالات بأعياد الميلاد لدى الطوائف المسيحية في القدس وبيت لحم وتستمر حتى يناير/كانون الثاني المقبل.

وتقدر إحصائيات فلسطينية وجود عدة آلاف من المسيحيين الفلسطينيين في غزة.

واتخذت إسرائيل العام الماضي قرارا مشابها ثم تراجعت عنه في اللحظات الأخيرة بعد تدخلات دولية.

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة.