عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر ب58.15 بالمئة من أصوات الناخبين

أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، الجمعة، فوز رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون بالانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، حسب نتائج رسمية أولية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس السلطة محمد شرفي بالعاصمة.

وقال شرفي إن المرشح تبون (مستقل) حصل على نحو 58.15 بالمائة من الأصوات، متبوعا بالمرشح الإسلامي عبد القادر بن قرينة بقرابة 17.38 بالمائة من الأصوات، بشكل يعني حسم الاقتراع من جولته الأولى.

واعتبر أن "العملية الانتخابية جرت في شفافية وشهدت البلاد يوما تاريخيا".

وحل رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس في المركز الثالث بـ 10.5 في المائة وعز الدين ميهوبي بـ7.26 في المائة من الأصوات وعبد العزيز بلعيد بـ 6.66 في المائة من الأصوات أخيرا.

وتعلن النتائج النهائية في ظرف أسبوع من قبل المجلس الدستوري، وفق قانون الانتخابات.