أعلن المرشح الرئاسي الجزائري، الفائز بالانتخابات، عبد المجيد تبون، الجمعة، التزامه "بالتغيير الذي يطالب به الشارع"، فيما أكد أنه "قادر عليه".

ودعا تبون في أول تصريح له بعد ساعات على إعلان فوزه في انتخابات الرئاسة التي جرت الخميس، الجميع "إلى التجند" معه في هذا الإطار.

ونشر تبون تغريدة عبر حسابه على "تويتر" جاء فيها: "بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون.. أشكر جميع الجزائريين على الثقة الغالية التي وضعوها في شخصي".

وتابع في التغريدة ذاتها: "أدعوكم جميعا إلى اليقظة والتجند لنبني معًا الجزائر الجديدة".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات فوز رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، في انتخابات الرئاسة التي جرت الخميس من الجولة الأولى، بنسبة 58.15 بالمئة من الأصوات.

وقدم تبون خلال حملته الانتخابية برنامجا يحوي 54 تعهدا، وتعهد بمواصلة مكافحة الفساد الذي شهدته البلاد خلال المرحلة القادمة.