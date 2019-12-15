السفارة الليبية في القاهرة تعلق عملها "لظروف أمنية"

أعلنت السفارة الليبية في القاهرة تعليق العمل بها اعتبارا من الأحد وحتى إشعار آخر "لظروف أمنية" من دون أن توضح طبيعة هذه الظروف.

وقالت السفارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك أنها "تعلن للسادة المواطنين الليبيين المقيمين والجالية الليبية بجمهورية مصر العربية الشقيقة أنها علقت العمل بالسفارة لظروف أمنية وذلك اعتبارا من الأحد الموافق 15 ديسمبر (كانون الأول) 2019 وحتى إشعار آخر".

ونفت السفارة في بيان لاحق نشرته أيضا على صفحتها على فيسبوك "جملة وتفصيلا البيان الذي تم تداوله مؤخرا عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والذي يشير إلى انشقاق موظفي السفارة الليبية في القاهرة" التابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وأكدت السفارة أنّ "هذا البيان مزور ويحمل ختمًا مزورًا وأن من كتب وأعلن هذا البيان هم مجموعة لا تنتمي للسفارة ولا تربطها أي علاقة وظيفية معها".