لأسباب أمنية.. سفارة ليبيا في القاهرة تعلق أعمالها حتى إشعار آخر

أعلنت السفارة الليبية بالقاهرة، تعليق أعمالها لأجل غير مسمى لأسباب أمنية اعتباراً من اليوم (الأحد)، وفق مصدرين أحدهما ليبي والآخر مصري رسمي.

وقالت السفارة الليبية في بيان اليوم عبر صفحتها غير الموثقة بـ"فيسبوك"، إن "سفارة دولة ليبيا بالقاهرة تعلن للمواطنين الليبيين المقيمين والجالية الليبية بمصر أنها علقت العمل بالسفارة لظروف أمنية، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر (كانون الأول) 2019 وحتى إشعار آخر".

ولم يقدم البيان أسبابا حول ذلك، غير أنه جاء بعد 4 أيام من نشر الصفحة ذاتها، تأكيد من السفارة بشأن استمرارها في تقديم كافة الخدمات، نافية أي توقف، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من القائمين عليها بشأن صحة ذلك.

ولم يصدر تعليق من السلطات المصرية، حول ما ذكره البيان بشأن تلك الأسباب الأمنية حتى الساعة 8:55 ت.غ.

غير أن وكالة الأنباء المصرية الرسمية، نقلت البيان ذاته، الذي تضمن إعلان السفارة الليبية في القاهرة، تعليق أعمالها اعتبارا من الأحد، لأجل غير مسمى لأسباب أمنية، دون أن توضحها.