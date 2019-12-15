مسؤولون قضائيون إسرائيليون يشاركون في مؤتمر بأبوظبي

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت"، الأحد، أن وفدا من كبار المسؤولين في وزارة العدل الإسرائيلية توجهوا إلى الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في مؤتمر دولي حول مكافحة الفساد، ينظم في أبو ظبي.

وتستضيف الإمارات، "المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، خلال الفترة من الاثنين إلى الجمعة المقبلين.

وأضافت الصحيفة العبرية "أن دينا زيلبر، نائبة المدعي العام، تترأس الوفد الإسرائيلي، الذي يضم مسؤولين كبارا من القسم الجنائي والدولي في النيابة العامة الإسرائيلية".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإماراتية حول ما أوردته الصحيفة العبرية.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، فإن المؤتمر سيعقد في مركز أبوظبي الدولي للمعارض، وينظمه ديوان المحاسبة الإماراتي، بمشاركة نحو 3 آلاف شخص من 185 دولة فيه.

ومطلع ديسمبر/كانون أول الجاري، ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن وفدا رسميا إسرائيليا يزور دبي لحضور اجتماع تحضيري للمشاركين الدوليين في معرض "إكسبو 2020"، الذي ستشارك فيه إسرائيل.

وسبق أن أعلنت إسرائيل، أنها ستشارك في معرض إكسبو دبي 2020 الدولي، المقام في الإمارات العربية المتحدة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، إن مشاركة إسرائيل في المعرض بدبي "تعكس تقدم التطبيع مع الدول العربية على الأرض".