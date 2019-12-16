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مهندسون مصريون وسعوديون يصلون دير الزور للعمل في أكبر حقل نفط سوري

وكالة الأناضول للأنباء
دير الزور
نشر في 16.12.2019 20:43
آخر تحديث في 17.12.2019 00:30
صورة أرشيفية لحقل التنك بدير الزور ثاني أكبر حقول النفط في سوريا صورة أرشيفية لحقل التنك بدير الزور ثاني أكبر حقول النفط في سوريا

قالت مصادر محلية في سوريا، الاثنين، إن 15 مهندسًا مصريًا وسعوديًا وصلوا إلى حقل "العمر" النفطي، الخاضع لسيطرة منظمة "ي ب ك- بي كا كا" الإرهابية في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وأضافت المصادر، طلبت عدم نشر أسمائها، أن مجموعة المهندسين والتقنيين وصلت إلى المنطقة مساء الجمعة الماضي، على متن طائرات مروحية أمريكية.

وأوضحت أن مهمة المجموعة هي تأهيل الحقل وزيادة إنتاجه من النفط، وتدريب العاملين فيه.

وأعلنت إدارة حقل "العمر"، التابعة لمنظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية، الأسبوع الماضي، عن حاجتها لعاملين مختصين للعمل في الحقل.

وحقل "العمر" هو أكبر حقول النفط السورية، وبلغ إنتاجه قبل اندلاع الثورة في سوريا، عام 2011، 27 ألف برميل يوميًا.

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