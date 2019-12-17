اتفاق تعاون تركي تونسي في مجال صيانة ورقمنة المخطوطات

وقعت كل من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) والمؤسسة التركية للمخطوطات وجامعة الزيتونة ومركز الدراسات الإسلاميّة بالقيروان وسط تونس، الثلاثاء، اتفاقية تعاون في مجال صيانة ورقمنة وترميم المخطوطات الموجودة في المركز.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار "الصداقة القائمة بين البلدين ومؤسساتهما، ورغبة في تمتين هذه الروابط، والمساهمة في الحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي المشترك بين البلدين"، بحسب نص وثيقة صدرت عن الموقعين.

وسيتم وفق الاتفاقية تبادل الخبرات في مجال صيانة وترميم ورقمنة وفهرسة المخطوطات، إضافة إلى تبادل مختصين، من خلال تنظيم دورات تدريبية تقنية في تونس أو تركيا .

وستوفر "تيكا" التنسيق اللازم للتعاون في مجال المحافظة وترميم ورقمنة وفهرسة المخطوطات الموجودة لدى مركز الدراسات الإسلامية في القيروان.

كما ستوفر الوكالة الدعم اللازم لاقتناء معدات وتجهيزات يتفق خبراء من الطرفين على ضروريتها، مع إمكانية توفير دورات تدريبية، وذلك بمساعدة من المؤسسة التركية للمخطوطات.

ومدة الاتفاقيّة هي سنة واحدة، بدأت بتوقيعها الثلاثاء، وتتجدد لسنة إضافية كل مرّة.