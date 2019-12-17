الكويت.. الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يعين أعضاء الحكومة الجديدة

نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم أنه صدر مرسوم أميري بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، دون تفاصيل أكثر.

وفي 19 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، كلّف أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، وزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح، بتشكيل الحكومة، غداة قبول الأمير اعتذار غير مسبوق لرئيس الوزراء جابر المبارك الصباح، عن تشكيلها.

وآنذاك قال أمير الكويت، في رسالة أوردتها الوكالة، إنه قبِل اعتذار جابر الصباح عن تشكيل الحكومة.

وأضاف "تسلمنا رسالتكم واعتذاركم عن هذا التعيين بسبب حرصكم على تبرئة ذمتكم أمام القضاء"، في إشارة لبلاغ عن تجاوزات مالية مزعومة، قدمها وزير الدفاع، نجل الأمير، ناصر الصباح، الذي تم إعفاؤه من منصبه وقتها.

ووقتها نفى رئيس الحكومة المستقيل، في خطاب اعتذاره "اتهامات" طالت ذمته المالية، واعتبرها "أكاذيب"، مشددا على أهمية تبرئة ذمته أولا.

ورئيس الوزراء الجديد (1953)، حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت 1977، التحق عام 1978 بالعمل في وزارة الخارجية بدرجة ملحق دبلوماسي، وكانت وظيفته بالإدارة السياسية في قسم الشؤون العربية من 1978 إلى 1983.

وشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في 2006، ثم وزيرا للإعلام 2007 حتى 2009، وفي 2011، عُين نائبا لرئيس مجلس الوزراء، وزيرا للخارجية، واستمر بمنصبه حتى استقالة الحكومة الخميس الماضي.