روسيا تجري مناورات عسكرية في شرق المتوسط قبالة سواحل سوريا

بدأت القوات البحرية الروسية وسلاح البحرية التابع للنظام السوري، الاثنين، مناورات عسكرية مشتركة في البحر المتوسط.

وأفاد قائد المناورات، ألكسندر يولداشيف، في تصريح صحفي، أن روسيا تشارك في المناورات عبر سفن حربية ومقاتلات من قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية السورية، وقوارب هجومية، فيما يشارك النظام عبر سفن كاسحة للألغام.

وذكر أن السفن والمقاتلات المشاركة ستقوم بمناورات مشتركة، وإطلاق قذائف في البحر، مبينًا أن المناورات ستشهد تدريبات على مكافحة الجماعات المسلحة غير الشرعية، والطائرات المسيرة.

ولم يتطرق يوداشيف إلى عدد العناصر والسفن والطائرات المشاركة في المناورات.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تنشر سفنها منذ العام 2015، في قاعدة طرطوس البحرية في سوريا، إضافة إلى مقاتلات في قاعدة حميميم في اللاذقية.

وكان في تدخلها الدموي لصالح نظام دمشق سبباً في استمرار حكم الأسد واستعادته الكثير من المناطق على حساب المعارضة المسلحة.