وزير خارجية اليونان يلتقي الملك السعودي في الرياض

استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن العاهل السعودي بحث مع ديندياس "أوجه التعاون الثنائي بين المملكة واليونان، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات".

كما شهدت المباحثات "استعراض المستجدات في المنطقة"، دون تفاصيل.

ولم يوضح المصدر تفاصيل أكثر بشأن زيارة المسؤول اليوناني.

غير أنه ذكر أن الاستقبال حضره من الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، بخلاف سفير اليونان لدى المملكة ايوانيس تاغيس.

ويقوم وزير خارجية اليونان بجولة في الشرق الأوسط تشمل أيضا الإمارات والأردن.

وتأتي زيارته للرياض في جو من التوتر بين أثينا والقاهرة وقبرص الرومية من جهة وتركيا من جهة لا سيما بعد توقيع هذه الأخيرة مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، تتعلق بالتعاون العسكري والأمني مع ليبيا.