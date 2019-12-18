اكتشاف حالات إصابة بإنفلونزا الخنازير في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين باليمن، الأربعاء، ظهور حالات إصابة بفيروس (H1N1)، المعروف بـ"انفلونزا الخنازير" في مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة.

ونقلت وكالة أنباء "سبأ" التابعة لـ"الحوثيين"، عن يوسف الحاضري، الناطق باسم وزارة الصحة بصنعاء، قوله إن "هناك حالات قليلة مصابة بانفلونزا (H1N1)، لكن لا ترتقي لجائحة كما يروج له البعض".

وأشار الحاضري أن مشكلة انتشار أمراض الملاريا، وحمى الضنك، والكوليرا أشد من مرض "انفلونزا الخنازير"، دون مزيد من التفاصيل حول أعداد الحالات المصابة وحالتها الصحية، أو مناطق ظهور المرض.

وشدد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بكيفية الوقاية من الأمراض بصورة عامة والانفلونزا بشكل خاص.

ووفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية فإن (H1N1) هو فيروس لا يملك معظم الناس مناعة لمقاومته أو أنّهم يملكون نسبة قليلة منها.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بتلقي التطعيم المضاد للانفلونزا سنويا للوقاية من الإصابة الوخيمة بالمرض.

وفي 2009، تفشى فيروس (H1N1) على شكل وباء في العالم أجمع انطلاقًا من المكسيك، وخلَّف في حينه آلاف الوفيات.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.