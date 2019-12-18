بوتين يبحث مع ماكرون آخر التطورات في ليبيا

أجرى الرئيس الروسي اتصالاً هاتفياً بنظيره الفرنسي مساء الثلاثاء، تناولا فيه عدداً من القضايا على رأسها آخر تطورات الأحداث في ليبيا.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الكرملين الروسي.

وذكر البيان أن "فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون شددا على ضرورة حل الأزمة الليبية عبر الطرق السياسية، فضلًا عن تأييدهما لمساعي وساطة الأمم المتحدة، وألمانيا من أجل حلها".

ولفت البيان كذلك إلى أن الزعيمين تناولا كذلك الوضع في منطقتي إدلب، وشمال شرقي سوريا، وشددا على ضرورة مكافحة الإرهاب، واتخاذ خطوات منسقة في هذا الخصوص.

وأشار البيان إلى القمة الرباعية التي انعقدت الأسبوع الماضي بالقصر الرئاسي الفرنسي، بحضور بوتين وماكرون، ونظيرهما الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل؛ لبحث الأوضاع بالشرق الأوكراني.

وأضاف البيان في هذا الخصوص أن "بوتين شدد خلال الاتصال على ضرورة تنفيذ كافة القرارات التي تم اتخاذها بالقمة ومن بينها حصول إقليم دونباس شرقي أوكرانيا على وضع خاص، ووقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى".

البيان ذكر كذلك أن بوتين وماكرون تناولا مسألة تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، دون مزيد من التفاصيل في هذه النقطة.