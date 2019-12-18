وزراء خارجية تركيا والعراق والأردن ولبنان يبحثون عودة اللاجئين السوريين

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو مع نظرائه من العراق والأردن ولبنان مسألة العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، على هامش المنتدى العالمي الأول للاجئين بجنيف.

وعقد تشاوش أوغلو، الثلاثاء، اجتماعا مع نظرائه العراقي محمد علي الحكيم، واللبناني جبران باسيل، والأردني أيمن الصفدي، حول قضية اللاجئين.

وفي تغريدة على تويتر، حول اللقاء، قال تشاوش أوغلو : "بحثنا عمليات العودة الآمنة والطوعية للسوريين. تعاوننا الرباعي سيتواصل".

وفي سبتمبر الماضي، بحث تشاوش أوغلو في نيويورك مع نظرائه من الدول الثلاثة، الخطوات اللازمة من أجل ضمان العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.