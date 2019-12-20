مقاتلات أجنبية تشن غارات على أهداف بمدينة مصراتة غرب ليبيا

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الخميس، قيام طيران أجنبي بشن غارات على أهداف بمدينة مصراتة (غرب).

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مصطفى المجعي، المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، والتابعة للحكومة.

وأوضح المجعي أن "طيران حربي أجنبي (دون تحديد الدولة) شن ضربات على منشآت عسكرية قديمة بمدينة مصراتة، بينها معسكر الدفاع الجوي ومعسكر كتيبة حطين".

وأضاف أنه "لم تسجل أي خسائر بشرية نتيجة القصف".

وأشار المجعي أن "الطيران الحربي قصف المعسكرات، بالتزامن مع وجود تحليق للطيران المسير فوق أجواء المدينة".

وتشن ميليشيات خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا.

وأجهض هذا الهجوم جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.