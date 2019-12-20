وصول جنود سعوديين إلى دير الزور لحماية خبرائهم في حقل العمر النفطي

وصل عشرات الجنود السعوديين إلى حقل "العمر" النفطي الخاضع لسيطرة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، في ريف دير الزور، شرقي سوريا.

وأوضحت مصادر مطلعة، نقلت عنها وكالة الأناضول، أن الجنود السعوديين الذي وصلوا إلى الحقل عبر طائرات هليكوبتر؛ مكلفين بحماية خبراء سعوديين ومصريين وصلوا إلى الحقل قبل أسبوع، وتبين فيما بعد أنهم تابعين لشركة "أرامكو".

ولفتت إلى أن وصول الجنود السعوديين تزامن مع وصول نحو 30 شاحنة إلى الحقل تحمل أدوات تنقيب وحفر، دخلت الأراضي السورية من شمالي العراق.

وأشارت المصادر إلى أن الجنود السعوديين تمركزوا في المدينة السكنية التابعة لحقل العمر، والتي يقطنها جنود أمريكيون.

والجمعة الماضية، وصل 15 مهندسا وتقنيا سعوديا ومصريا إلى "حقل العمر"، عبر مروحيات أمريكية، وذلك لـ"تأهيل الحقل وزيادة إنتاجه من النفط، وتدريب العاملين فيه".

وحقل "العمر" هو أكبر حقول النفط السورية، وبلغ إنتاجه قبل اندلاع الثورة عام 2011، 27 ألف برميل يوميًا.