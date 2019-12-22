عرض فندق ،"The Walled Off Hotel" في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، الأحد، لوحة للفنان البريطاني الشهير والغامض "بانسكي"، بعنوان "جرح بيت لحم"، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بأعياد الميلاد.



وقال "وسام سلسلع"، صاحب الفندق إن "بانسكي أرسل اللوحة إلى الفندق، بمناسبة أعياد الميلاد".



وأوضح سلسع، أن "اللوحة عبارة عن طقم ميلاد كلاسيكي، وفي الخلف نموذج عن جدار الفصل العنصري".



وبدأت إسرائيل، عام 2002، بناء هذا الجدار بين الضفة الغربية وإسرائيل؛ بزعم "منع تنفيذ هجمات فلسطينية ضد إسرائيل"، ويطلق عليه الفلسطينيون "جدار الفصل العنصري".



وتابع: "وضع بانسكي في اللوحة نجمة، تُسمى (علامة الجرح في بيت لحم)، وهي القطعة التي يحاول من خلالها إعادة رواية بيت لحم المحاطة بالجدار، ويقول للعالم إن بيت لحم مع أنها مهد السيد المسيح، لكنها مدينة تفتقد إلى الحرية والعدالة".



وقال سلسع، إن فندق "الجدار"، ساهم في زيادة عدد الزائرين لفلسطين منذ تأسيسه قبل عامين ونصف.



وأردف: "لا شك أن وجود لوحات لفنان مثل بانسكي هنا يعزز من السياحة في بيت لحم".



وأوضح سلسع، أن ربع مليون شخص زاروا الفندق منذ تأسيسه، منهم من أقام فيه، ومنهم من جاء لرؤية المتحف وأعمال بانسكي الفنية، إضافة إلى معرض صور لفنانين فلسطينيين.



وكان بانسكي أشرف على التصميم الداخلي ولوحات الفندق، الذي أقيم على بعد أمتار قليلة من جدار الفصل العنصري الإسرائيلي.



وبانكسي فنان إنجليزي مشهور، لكن يلف شخصيته الغموض، ويُعتقد أن اسمه روبرت بانكسي، من مواليد سنة 1974.



وهو معروف برسومه في أماكن غير متوقعة في أرجاء العالم، منها قطاع غزة، والجدار العازل جنوبي الضفة الغربية.