ليبيا.. "الوفاق" تشن "هجوما عنيفا على مليشيات حفتر جنوبي طرابلس

تشن قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا "هجوما عنيفا" على تمركزات لمليشيات خليفة حفتر بمحور صلاح الدين جنوبي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى مصطفى المجعي الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي أطلقتها حكومة الوفاق للتصدي لهجوم حفتر على العاصمة.

وقال المجعي إن قوات الوفاق تشن الآن (الساعة 16:00 ت.غ) هجوما عنيفا على تمركزات لمسلحي حفتر بمحور صلاح الدين جنوبي طرابلس.

وأضاف "تمكنت قواتنا من استعادة السيطرة على سيمافرو البل"، وهي إشارة ضوئية تشكل حدا فاصلا بين محوري الخلة وصلاح الدين جنوبي العاصمة.

وشدد المجعي على أن قواتهم تحرز تقدما مهما نافيا سيطرة مسلحي حفتر على مقر جوازات صلاح الدين.

وتشن مليشيات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.

وأجهض هذا الهجوم جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

وتسعى ألمانيا، بدعم من الأمم المتحدة، إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر دولي ببرلين، في محاولة لإيجاد حل سياسي، في ظل منازعة مليشيات حفتر، للحكومة، على الشرعية والسلطة.