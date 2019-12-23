إعلام النظام السوري يعلن إسقاط صاروخ إسرائيلي بالقرب من دمشق

قال النظام السوري إن أنظمته الدفاعية تصدت الليلة الماضية لصواريخ إسرائيلية، وأن أحد الأهداف قد سقط في ريف دمشق.



وذكرت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري، أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت نحو الساعة الحادية عشرة ليلاً (21.00 تغ) لصواريخ معادية قادمة من الأراضي المحتلة وأن أحد الأهداف المعادية سقط في منطقة عقربا بريف دمشق".



ولم تذكر وكالة النظام مزيد من التفاصيل، وما إذا كان هناك ضحايا أو أضرار مادية، كما لم تعقب السلطات الإسرائيلية حتى الساعة 7.00 تغ من صباح الاثنين.



فيما أفادت مراسلة الأناضول في لبنان، بأن طائرات حربية إسرائيلية حلقت على ارتفاع منخفض وأطلقت صواريخ عدة من سماء مدينة صيدا، جنوبي لبنان، مساء الأحد، باتجاه الأراضي السورية.



وتغير إسرائيل على فترات غير متباعدة على أهداف في سوريا، وتقول إنها تريد منع ما تسميه التموضع العسكري الإيراني هناك، وكان آخر هذا القصف في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.