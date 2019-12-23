الحريري ينفي تصريحات وزير حول موافقته على تسمية "دياب"

نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، الاثنين، تصريحات لوزير بحكومته يتبع لتنظيم "حزب الله"، حول موافقته على تسمية حسان دياب، لتشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب بيان صادر عن مكتبه، قال الحريري، إنه "لم يكن هناك ما يمنعه أو يمنع كتلة تيار المستقبل، التي يتزعمها، من تسمية رئيس الحكومة المقبلة أو الموافقة على المشاركة بالحكومة".

وذكر البيان، أن المعلومات المنسوبة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، محمود قامطي، "غير صحيحة على الإطلاق وفي الواقع فإن الحريري كان قد أبلغ الجميع قبل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة إنه لن يقترح أسماء ولن يعلق على أسماء يقترحها غيره".

وأدلى الوزير قامطي (يتبع لحزب الله)، اليوم الاثنين، بتصريحات لصحيفة محلية لبنانية قال فيها، إن "تسمية حسان دياب لرئاسة الحكومة جاءت بعد موافقة واضحة وصريحة من الرئيس سعد الحريري وبعد نيل دعمه وتعهده بالمساعدة في تسهيل التأليف ومنح الحكومة الثقة".

والخميس، أعلن سمير الجسر، النائب عن كتلة "المستقبل"، التي يتزعمها الحريري، في تصريحات صحفية، أن الكتلة أبلغت الرئيس اللبناني ميشال عون، بأنها "لم تسم أحدا لرئاسة الحكومة المقبلة".

وفي تصريحات صحفية لاحقة، السبت، قال الجسر إن "كتلة المستقبل لن تشارك في الحكومة ولن تعرقل تشكيلها"، وذلك عقب اجتماع ممثلين عن الكتلة مع رئيس الحكومة المكلف في مقر البرلمان، بالعاصمة بيروت.

وكلف الرئيس عون، الخميس، حسان دياب الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي سابقا، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال الاستشارات مع الكتل النيابية.