المجموعات الإرهابية التابعة لإيران ترسل تعزيزات شمالي سوريا

أرسلت المجموعات الإرهابية التابعة لإيران تعزيزات عسكرية إلى شمالي سوريا، لمساندة قوات النظام في عملياتها العسكرية.

وأفادت مصادر محلية، أن نحو 250 عنصرا من مليشيا لواء القدس التابع لإيران، ترافقهم 5 دبابات و30 سيارة رباعية الدفع، توجهوا من أماكن تمركزهم في مدينة البوكمال بدير الزور شرقي سوريا، إلى منطقة خفض التصعيد.

وأوضحت المصادر أن عناصر المليشيا وصلت إلى إدلب وانضمت إلى بقية المجموعات التابعة لإيران، التي تشارك قوات النظام وروسيا في عملياتها العسكرية ضد المناطق المدنية.

وبدأ الهجوم البري الأخير لقوات النظام وحلفائه في 20 من الشهر الجاري، حيث ركز النظام قصفه على مدينتي معرة النعمان وسراقب في ريف إدلب الجنوبي.

وتشارك في الهجوم البري، المجموعات الإرهابية المدعومة إيرانيا، والفيلق الخامس، المعروف باسم "قوات النمر"، التي تقودها قوات روسية خاصة، ويدعمها من الجو الطيران الحربي الروسي.

ويتمركز عشرات الآلاف من عناصر المجموعات الإرهابية التابعة لإيران، وعلى رأسهم الحرس الثوري الإيراني، في مناطق سيطرة النظام في محافظة دير الزور.