عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى، بمدينة القدس، الاثنين، بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بالقدس، في بيان مقتضب لها، أن 130 مستوطناً يهوديًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى من "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة الشرطة الإسرائيلية بشكل كامل منذ عام 1967، إضافة إلى اقتحام 34 مجنّدة باللباس العسكري.

وتأتي تلك الاقتحامات في اليوم الأول لعيد "الأنوار-الحانوكاه" اليهودي.

وكانت منظمات يمينية إسرائيلية، ومنها "نساء لأجل الهيكل"، و"طلاب لأجل الهيكل"، و"برنامج هليبا" التوراتي و"اتحاد منظمات الهيكل"، قد دعوا خلال الأيام الماضية مناصريهم من المستوطنين إلى تنفيذ سلسلة من الاقتحامات للمسجد الأقصى طوال أيام عيد "الحانوكاه"، الذي يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.