يديعوت أحرونوت: 86% من المهاجرين إلى إسرائيل "ليسوا يهوداً"

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن 86 بالمائة من المهاجرين الذين وصلوا إلى إسرائيل منذ عام 2012 "ليسوا يهودا".

وقالت الصحيفة الاثنين إنها حصلت على المعطيات من وثيقة رسمية من هيئة السكان والهجرة التابعة، لوزارة الداخلية الإسرائيلية وهي تفيد أن من بين 180 ألف مهاجر وصلوا إلى إسرائيل منذ عام 2012 وحصلوا على جنسيتها، هناك فقط 25 ألفاً و375 (نحو 14%) مصنفين كيهود.

وأوضحت الصحيفة أن نسبة 86 بالمائة من هؤلاء المهاجرين "لا دينيين" أو ينتمون إلى ديانات أخرى غير اليهودية، هاجروا إلى إسرائيل لأنهم من أصول يهودية أو أزواج ليهود.

وتصدر المهاجرون من روسيا قائمة القادمين إلى إسرائيل، خلال تلك الفترة الممتدة من مطلع 2012 حتى أكتوبر/تشرين أول 2019.

ووصل إلى إسرائيل خلال الفترة المذكورة 25 ألفا و337 مهاجراً روسياً من بينهم 4.3 بالمائة فقط مصنفين كيهود (أي 1 من بين كل 25)، فيما وصل 37 ألفاً و958 مهاجراً من أوكرانيا بينهم 8 بالمائة فقط من اليهود.

وحلّ الفرنسيون في المركز الثالث، على قائمة المهاجرين إلى إسرائيل، خلال تلك الفترة بواقع 28 ألفاً و676 مهاجراً 27 بالمائة منهم يهود، فيما وصلت النسبة إلى 30 بالمائة بين 18 ألفاً و272 مهاجراً وصلوا إسرائيل قادمين من الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ذات المصدر.

وينص القانون الإسرائيلي الصادر عام 1950 على أنه من حق أي شخص وُلد لأم يهودية أو اعتنق اليهودية الهجرة لإسرائيل ونيل جنسيتها.

إلا أن القانون المذكور تم تعديله عام 1970 بإضافة "بند الحفيد"، الذي يمنح الحق في الهجرة أيضاً لأبناء وأحفاد اليهود وأزواجهم.