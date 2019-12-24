إسرائيل تخصص نحو 10 ملايين دولار لأمن المستوطنات بالضفة

صادقت اللجنة المالية التابعة للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الثلاثاء، على تخصيص 34.5 مليون شيقل (نحو 9.9 ملايين دولار)، لتعزيز الأمن في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، بحسب الإعلام العبري.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، إن "اللجنة البرلمانية وافقت على تحويل الأموال المخصصة للنفقات الأمنية إلى سلطات المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن (شرقي الضفة)".

كما سيتم تخصيص مبلغ 5.5 ملايين شيقل (نحو 1.5 مليون دولار) أخرى لصالح محطات الإسعاف الأولي بالمستوطنات، بحسب القناة العبرية.

وترفض الحكومة الإسرائيلية المطالبات المتكررة من الفلسطينيين والمجتمع الدولي بوقف الاستيطان المخالف للشرعية الدولية، في الأراضي المحتلة.

ووصل عدد المستوطنات في الضفة الفلسطينية 150 مستوطنة، حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، و128 بؤرة استيطانية (غير مرخصة)، إضافة إلى 15 مستوطنة في مدينة القدس المحتلة، بحسب بيانات رسمية فلسطينية.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.