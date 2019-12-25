الإمارات العربية المتحدة تهنئ إسرائيل بعيد "حانوكا"

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها تلقت التهاني من دولة الإمارات بمناسبة حلول عيد "حانوكا" اليهودي، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية علنية بين البلدين.



ونقل حساب "إسرائيل بالعربية" على "تويتر" التابع للخارجية الإسرائيلية، أمس، عن مدير عام الوزارة يوفال روتيم، قوله: "من ضمن التهاني الجميلة العديدة التي تلقيناها بمناسبة حلول عيد حانوكا، سررنا بتلقي التهاني من سفارات دولة الإمارات في العالم".



وأضاف روتيم: "نحن نثمن هذه الرسائل الدافئة ونأمل أن تشهد العلاقات بين إسرائيل والإمارات المزيد من النمو في عام 2020".



والأحد، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بتغريدة لوزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، على "تويتر"، أشار بها إلى مقال تحدث عن التقارب العربي الإسرائيلي في الآونة الأخيرة.



كما رحب نتنياهو، في تصريحات له السبت، بما أسماه "التقارب" بين تل أبيب و"الكثير من الدول العربية".



وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها نتنياهو عن تقارب بين إسرائيل ودول عربية من دون أن يحدد أسماء تلك الدول.



وزادت وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة، بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية واقتصادية تقيمها دول عربية، بينها الإمارات.



جدير بالذكر أن اليهود يحتفلون بعيد "حانوكا" لمدة 8 أيام ابتداءً من الخامس والعشرين من شهر كيسليف حسب التقويم العبري، ويتراوح موعده حسب التقويم الميلادي بين الأسبوع الأخير من نوفمبر/تشرين الثاني والأسبوع الأخير من ديسمبر/كانون الأول، ويمتنع فيه اليهود عن الحداد والتعبير عن الحزن.