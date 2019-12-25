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شاب يهودي مسلح يقتحم كنيسة القيامة بالقدس في ذروة احتفالات أعياد الميلاد

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 25.12.2019 18:13
آخر تحديث في 25.12.2019 23:55
شاب يهودي مسلح يقتحم كنيسة القيامة بالقدس في ذروة احتفالات أعياد الميلاد

اقتحم شاب يهودي يحمل سكيناً، الأربعاء، كنيسة القيامة بالقدس المحتلة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت القناة الـ "13" العبرية في خبر عاجل، إن الشرطة الإسرائيلية أوقفت شاباً يهوديا اقتحم كنيسة القيامة بالحي المسيحي للبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأوضحت أن الشاب كان يحمل في يده "سكين مطبخ كبيرا"، واقتحم المكان المقدس في ذروة احتفالات أعياد الميلاد.

وأفادت أن هجوم الشاب على الكنيسة، تسبب في حالة كبيرة من الفزع بين روادها.

وقالت إن الهجوم لم يسفر عن إصابات.

ولم تورد القناة العبرية تفاصيل إضافية حول الهجوم.

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