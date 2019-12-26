إجلاء بنيامين نتنياهو من تجمع انتخابي لوجود إنذار بقصف صاروخي

أجلى عناصر الأمن المقربين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تجمع للانتخابات التمهيدية لحزب الليكود في عسقلان مساء الأربعاء بعد تقارير عن إطلاق وشيك لصاروخ من قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة "كان 11" التليفزيونية العامة اقتراب أحد رجال الأمن من نتنياهو لإبلاغه بوجود "إنذار" ثم يحيي رئيس الوزراء التجمع الذي ضم نحو مئة ناخب من الليكود قبل إجلائه مع زوجته سارة.

وقد أعلن الجيش في بيان مقتضب "انطلق صاروخ من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية واعترضته منظومة القبة الحديدية" مضيفا أن صفارات الإنذار دوت في مدينة عسقلان.

وفي ايلول/سبتمبر، غادر نتنياهو خلال الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية تجمعا في مدينة أشدود الجنوبية عندما دوت صفارات الإنذار معلنة عن إطلاق صواريخ.

والخميس، سيختار أعضاء الليكود زعيمهم الجديد، كجزء من الانتخابات التمهيدية التي طالب بها المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء جدعون ساعر.

وستجري إسرائيل انتخاباتها الثالثة في الثاني من اذار/مارس المقبل خلال أقل من عام أملا بإنهاء أسوأ أزمة سياسية في تاريخها بعد فشل الليكود ومنافسه "أزرق أبيض" في الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية.