الرئيس العراقي يرفض تكليف "العيداني" بتشكيل الحكومة ويضع استقالته أمام البرلمان

اعتذر الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس، عن تكليف محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني، بتشكيل الحكومة الجديدة، مهددا بوضع استقالته أمام أعضاء مجلس النواب.

وقال برهم صالح في خطاب للبرلمان إن "منصب رئيس الجمهورية يجب أن يستجيب لإرادة الشعب.. لذا أضع استعدادي للاستقالة أمام البرلمان العراقي".

وأشار صالح إنه قد وصلته "عدة مخاطبات حول الكتلة الأكبر تناقض بعضها بعضاً".

وأردف، "أعتذر عن تكليف مرشح عن كتلة البناء".

والعيداني، هو ثالث مرشح يعلن المحتجون رفضهم تكليفه بالمنصب، بعد عضو البرلمان محمد شياع السوداني، ووزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل.

والأربعاء، أعلن محتجو ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، رفضهم تكليف محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني، لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

ويأتي الرفض بعد ساعات من الكشف عن تقديم "تحالف البناء" (يضم فصائل الحشد الشعبي إضافة إلى تحالف دولة القانون وبعض القوى السياسية الشيعية)، العيداني مرشحا لتولي منصب رئيس الوزراء.

والخميس الماضي، انتهت المهلة الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن رئاسة الجمهورية حددت الأحد الماضي، آخر يوم للمهلة، وذلك من دون احتساب أيام العطل ضمن المهلة الرسمية.

وأجبر المحتجون حكومة عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.