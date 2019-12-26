بمشاركة روسيا.. بشار الأسد يبدأ التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط

أعلن النظام السوري أمس أنه بدأ أعمال تنقيب مشتركة عن النفط والغاز مع روسيا في البحر المتوسط.

وقالت بثينة شعبان مستشارة رئيس النظام "هذه هي المرة الأولى التي أتحدث فيها عن هذا الأمر: لقد بدأت سوريا العمل على استكشاف النفط والغاز في البحر المتوسط مع الشركات الروسية".

وأضافت شعبان أن النظام يستعد لهذه العملية منذ عدة سنوات. لكنها لم تسم الشركات الروسية المشاركة في أعمال التنقيب.

ويأتي هذا الإعلان وسط تصاعد التوتر في شرق البحر المتوسط بعد توقيع تركيا وليبيا مذكرة للتفاهم بالتعاون الأمني والعسكري ما يتيح لتركيا ضمان حقوقها في شرق البحر المتوسط ومنع أي محاولات من بعض الدول الإقليمية في تجاوزها.

وكان الرئيس أردوغان شدّد في خطاب اليوم على أن هدف تركيا في البحر المتوسط ليس الاستيلاء على حق أحد، "بل على العكس من ذلك، منع الآخرين من الاستيلاء على حقنا".