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"حلقة النار".. كسوف نادر يشاهد في البحرين والسعودية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 26.12.2019 10:45
آخر تحديث في 26.12.2019 10:47
سعوديات يتابعن الكسوف الحلقي (رويترز) سعوديات يتابعن الكسوف الحلقي (رويترز)

تابع السكان في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان حتى الهند وسنغافورة كسوف "حلقة النار" النادر للشمس صباح اليوم الخميس.

وأفادت صحيفة الأيام البحرينية أن الكسوف الحلقي حجب أكثر من 90 بالمئة من قرص الشمس، وشوهد في البلاد بشكل جزئي وقد بدأ الساعة 6:25 (03:25 تغ) وانتهى الساعة 7:49، فيما بلغت ذروته عند الساعة 6:36 صباحا.

ويحدث الكسوف الحلقي عندما لا يكون القمر قريبًا بما يكفي من الأرض لتغطية الشمس تمامًا، مما يترك حلقة رقيقة من القرص الشمسي مرئية.

في حين تحدث هذه الأنواع من الكسوف كل عام أو عامين، إنما لا يمكن رؤيتها سوى من شريط ضيق من الأرض في كل مرة. وقد أن تمر عقود قبل أن تتكرر.

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