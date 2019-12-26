غارات مجهولة تقتل عناصر موالية لإيران في شرق دير الزور

نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان أن خمسة مقاتلين من الفصائل الموالية لإيران في سوريا على الأقل قتلوا في غارات جوية مجهولة استهدفت مساء الأربعاء مدينة البوكمال في محافظة دير الزور.

وأشار المرصد إلى أنّ "صواريخ شديدة الانفجار ومجهولة المصدر استهدفت مقر +اللواء 47+ التابع لميليشيات لإيران وسط مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي".

ولفت المرصد إلى تسجيل "انفجارات عدة"، فيما رجح "أن يكون مصدرها طائرات مسيرة".

وتقع مدينة البوكمال بمحاذاة الحدود مع العراق في أقصى الشرق السوري، فيما يتواجد ضمن محافظة دير الزور عدة أطراف مشاركة في النزاع السوري.

وقوات النظام السوري في المحافظة تلقى دعما من

وتنتشر في شرق سوريا قوات موالية لإيران وقوى أجنبية أخرى، بينها مقاتلون عراقيون.

كما تنتشر فيها ميليشيا ي ب ك/بي كا كا الإرهابية المدعومة من التحالف الذي تقوده واشنطن.

وفي 8 كانون الأول/ديسمبر، قتل خمسة مقاتلين موالين لإيران إثر غارات مشابهة استهدفت محيط البوكمال، بحسب المرصد.

ووفق المصدر نفسه، قتل 28 مقاتلا موالين لإيران في أيلول/سبتمبر، بينهم 10 عراقيين على الأقل، في غارات مشابهة.

وكانت هيئة تابعة لحزب الله اللبناني نسبت في حينه مسؤولية القصف إلى إسرائيل، استنادا إلى "مصدر أمني سوري".

وفي حزيران/يونيو 2018، نسب مسؤول أميركي في واشنطن المسؤولية عن غارات وقعت في أقصى الشرق السوري إلى إسرائيل.

وكانت الغارات أسفرت عن مقتل 55 مقاتلا من القوات الموالية للنظام، بالأخص من السوريين والعراقيين، بحسب المرصد السوري.