وزير خارجية المجر: مشروع "السيل التركي" سيعزز أمن الطاقة في البلاد

قال وزير الشؤون والتجارة الخارجية المجري بيتر سيرتو، إن مشروع مد خط أنابيب "السيل التركي" لنقل الغاز الروسي العابر إلى أوروبا، سيعزز أمن الطاقة في بلاده.

وأعرب سيرتو، في تصريح لوكالة الأنباء المجرية، الأربعاء، عن سروره من استكمال المشروع في جزئه الصربي الممتد 403 كيلومترات.

وأضاف أن أعمال مد أنابيب الغاز في الجزء المتعلق ببلاده، يستمر كما هو مخطط له.

وأشار سيرتو، أنه مع اكتمال المشروع عام 2021، سيتم تزويد المجر بـ 9.8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.

واعتبر أن الانتقادات الغربية للمشروع لا أساس لها من الصحة، لأن 3 دول من أصل 4 أوروبية تمر منها الأنابيب، أعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

و"السيل التركي"، مشروع لمد أنبوبين باستيعاب 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لكل منهما، من روسيا إلى تركيا مرورا بالبحر الأسود، بحيث يغذي الأنبوب الأول تركيا، والثاني دول شرقي وجنوبي أوروبا.