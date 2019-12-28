مقتل متعاقد أميركي وجرح عسكريين في هجوم صاروخي بالعراق

اسفر هجوم صاروخي في شمال العراق عن مقتل متعاقد اميركي واصابة العديد من العسكريين الجمعة، حسب ما اعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.

وقال التحالف في بيان: "قُتل متعاقد مدني اميركي واصيب العديد من العسكريين الاميركيين وافراد الخدمة العراقيين في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك" تضم قوات للتحالف.

واضاف التحالف ان "قوات الامن العراقية تقود الرد (على الهجوم) والتحقيق".

وقال مسؤول أميركي مطلع على التحقيق لوكالة فرانس برس مشترطا عدم كشف اسمه، ان 30 صاروخا على الاقل اصابت القاعدة بما في ذلك مستودع ذخيرة، ما سبّب مزيدا من الانفجارات.

منذ 28 تشرين الاول/أكتوبر، وقعت هجمات عدة بصواريخ ضد قواعد تضم عسكريين اميركيين او السفارة الاميركية في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد. ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن تلك الهجمات، لكن واشنطن تتهم غالبا الفصائل المسلحة الموالية لايران.

ووفقا للمسؤول الأميركي فإن الهجوم على القاعدة في كركوك هو الاكبر منذ بداية تلك الهجمات الصاروخية.

في منتصف كانون الاول/ديسمبر دعت الولايات المتحدة الحكومة العراقية إلى "اتخاذ إجراءات" لوقف الهجمات على مصالح أميركية في العراق تنسبها واشنطن إلى إيران التي تتمتع بنفوذ متزايد في البلاد عبر فصائل مسلحة موالية لها.