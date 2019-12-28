80 قتيلاً بينهم مواطنان تركيان في تفجير سيارة مفخخة بمقديشو

قتل قرابة 80 شخصاً بينهم مواطنان تركيان كانا يعملان في موقع إنشاء طريق في انفجار سيارة مفخخة وسط العاصمة الصومالية مقديشو اليوم السبت، فيما جرح 120 آخرون على الأقل.

وقال المتحدث باسم الحكومة الصومالية إسماعيل مختار، في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع، نظرًا إلى ارتفاع عدد الإصابات وخطورة بعضها.

وأعلن السفير التركي في الصومال أن مواطنين تركيين اثنين على الأقل من بين ضحايا تفجير مقديشو الدامي.

واستهدف التفجير مركزا للجمارك في تقاطع "إكس كونترول" الذي كان مكتظا بالسيارات العامة وسط العاصمة الصومالية.

وألحق التفجير أضرارا جسيمة بمحيط الموقع الذي تعرض للتفجير، حيث دمر محال تجارية وأجزاء من محطة وقود قرب الموقع.

وجاء التفجير في وقت يشهد هذا الشارع الذي يربط العاصمة بإقليم شبيلي السفلى أعمال بناء، حيث يفتح الشارع فترات متقطعة بسبب ذلك.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف المركز الجمركي، إلا أن اصابع الاتهام تشير إلى حركة "الشباب" الإرهابية التي غالبا ما تتبنى مثل هذه التفجيرات.