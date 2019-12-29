الاتحاد الأوروبي يدعو نظام الأسد وحلفاءه لوقف هجماتهم على إدلب

دعا الاتحاد الأوروبي نظام بشار الأسد وحلفاءه في سوريا، إلى وقف هجماتهم على محافظة إدلب، والالتزام بالقانون الدولي.

جاء ذلك في بيان صادر الأحد، عن خدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.

ولفت البيان إلى قصف نظام الأسد وداعميه، المدنيين شمالي غربي سوريا، وممرات نزوحهم، من البر والجو.

وأشار البيان إلى تشريد 80 ألف مدني في الأسابيع الأخيرة، فيما بلغ عدد النازحين منذ شباط/فبراير الماضي 800 ألف نازح.

وأكد البيان ضرورة إيصال المساعدات على وجه السرعة، إلى إدلب التي يقطن فيها 3 ملايين نسمة.

ولفت إلى أن "أن وجود منظمات إرهابية في إدلب، لا يتيح انتهاك القانون الانساني الدولي وقصف المدنيين".

وأوضح البيان أن الاشتباكات في إدلب تهدد الثقة بالمفاوضات السياسية وعمل اللجنة الدستورية السورية.

في مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/ أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".