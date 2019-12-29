الخارجية الألمانية تدعو إلى تهدئة دائمة في إدلب شمال غرب سوريا

دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى هدنة دائمة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به ماس، الأحد، لمجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية.

وقال الوزير الألماني إن "الوضع الإنساني في إدلب وصل إلى مستوى كارثي، ويتفاقم أكثر".

وأشار إلى أن عشرات آلاف الأشخاص اضطروا إلى النزوح بسبب القصف.

وبيّن أن "هؤلاء الناس يضطرون إلى الهرب في ظل ظروف قاسية في الشتاء".

وأوضح ماس أن هناك حاجة إلى وقف الهجمات بشكل عاجل، وإلى هدنة دائمة.

وأشار تقرير لمجموعة "فونكه" الإعلامية إلى نزوح نحو 225 ألف شخص نحو الحدود التركية هربًا من هجمات نظام الأسد وروسيا الأخيرة على إدلب.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/ أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".