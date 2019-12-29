مقتل سيدة ليبية وإصابة آخرين في قصف شنته مليشيات حفتر على طرابلس

قُتلت سيدة ليبية وأصيب مدنيان في قصف لطيران تابع لمليشيات خليفة حفتر استهدف منازل في منطقة تاجوراء شرقي العاصمة طرابلس، بحسب جهاز الإسعاف.

وتشن مليشيات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا.

وقال المتحدث باسم جهاز الإسعاف، أسامة علي، إن امرأة استشهدت وأصيب مدنيان، في قصف جوي لمليشيات حفتر على تاجوراء، بحسب قناة "فبراير" الليبية (خاصة).

وقال مصطفى المجعي، المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" (تابعة للحكومة)، للأناضول، إن "طيران حفتر استهدف منزلًا في منطقة كشلاف بتاجوراء، فدمره بشكل كامل، وأوقع إصابات".

وأضاف المجعي أن هذا الطيران استهدف أيضًا مطار معتيقية الدولي في طرابلس بضربة أخرى، لكنها لم تسفر عن أضرار، والحركة الجوية مستمرة في المطار.

وتنازع ميليشيات حفتر، المدعومة من دول إقليمية، الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وأجهض هجوم ميليشيات حفتر على طرابلس جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة الأزمة الليبية.

وتسعى ألمانيا، بدعم من المنظمة الدولية، إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر ببرلين، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.