واشنطن تستهدف خمس قواعد لحزب الله العراقي بعد مقتل أميركي في العراق

أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل 4 من مسلحي كتائب "حزب الله" العراقي وإصابة ثلاثين آخرين، في قصف جوي أمريكي، الأحد.

وقالت قيادة العمليات المشتركة التابعة للوزارة، في بيان، إن مواقع الكتائب تعرضت لثلاث ضربات جوية أمريكية في محافظة الأنبار (غرب)؛ ما أدى إلى مقتل 4 مقاتلين من الكتائب، أحدهم معاون آمر لواء، فضلاً عن إصابة ثلاثين آخرين بجروح.

وبينما لم تكشف الوزارة عن هوية القائد العسكري الذي قُتل، قال مصدر في شرطة الأنبار، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إن هذا القائد يدعى "أبو علي الخزعلي".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان الأحد، أنها قصفت خمسة مواقع لكتائب "حزب الله" في الجارتين العراق وسوريا.

وأضافت أن هذه الضربات تأتي ردًا على هجمات صاروخية شنتها الكتائب على قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودًا ودبلوماسيين أمريكيين، أحدثها هجوم استهدف، قبل يومين، قاعدة "كي وان" في كركوك (شمال)؛ ما أدى إلى مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة أربعة من أفراد الخدمة الأمريكية واثنين من قوات الأمن العراقية.

وقال مصدر عسكري عراقي، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إن "القوات الأمريكية بقاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين (شمال)، وقاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار (غرب)، وقاعدة كي وان بمحافظة كركوك (شمال)، وبمطار بغداد الدولي، وبقاعدة عسكرية بمحافظة نينوى (شمال)، دخلت في حالة استنفار قصوى، عقب قصف مواقع كتائب حزب الله، وذلك خشية تعرضها لهجمات انتقامية".

ويتهم مسؤولون أمريكيون إيران، عبر وكلائها من الفصائل الشيعية العراقية، بشن هجمات صاروخية ضد قواعد عسكرية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين في العراق، وهو ما تنفيه طهران.

ويتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وهما حليفتان لبغداد، وسط مخاوف من تحول العراق إلى ساحة صراع بين الدولتين.

وينتشر نحو خمسة آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.