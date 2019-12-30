بغداد تعلن أنها ستراجع علاقاتها مع واشنطن بعد غاراتها على كتائب حزب الله

أعلنت الحكومة العراقية الاثنين ان الضربات الجوية الاميركية على قواعد مليشيا موالية لإيران مساء الأحد على الحدود العراقية-السورية، والتي أوقعت 25 قتيلا على الأقل تدفعها الى "مراجعة العلاقة" مع الولايات المتحدة.

وجاء في بيان للمجلس الوزاري للامن الوطني العراقي الذي عقد اجتماعا طارئا لدرس تداعيات الهجوم الذي شنته الطائرات أن "القوات الأميركية اعتمدت على استنتاجاتها الخاصة وأولوياتها السياسية، وليس الاولويات كما يراها العراق حكومة وشعباً".

وأعلنت واشنطن انها استهدفت، مساء الأحد، عدة قواعد لكتائب حزب الله، وهي إحدى المليشيات الموالية لإيران المنضوية ضمن قوات الحشد الشعبي، والتي باتت تشكل جزءا من القوات الأمنية، لوقف سلسلة هجمات صاروخية استهدفت جنودها ودبلوماسييها 11 مرة في الشهرين الماضيين.

وأضاف بيان المجلس الوزاري للامن الوطني العراقي ان "حماية العراق ومعسكراته والقوات فيها والممثليات هي مسؤولية القوات الأمنية العراقية حصراً".

وتابع أن "هذا الاعتداء الآثم المخالف للأهداف والمبادئ التي تشكل من أجلها التحالف الدولي يدفع العراق الى مراجعة العلاقة وسياقات العمل أمنياً وسياسياً وقانونياً بما يحفظ سيادة البلد وأمنه وحماية أرواح ابنائه وتعزيز المصالح المشتركة".

وشهدت عدة مدن عراقية الاثنين تظاهرات منددة بواشنطن، على خلفية الهجمات، سرقت الأضواء من الحراك الاحتجاجي الذي تشهده البلاد ضد الطبقة السياسية وايران.

ومنذ 28 تشرين الأول/اكتوبر، سجّل 11 هجوما على قواعد عسكرية عراقية تضم جنودا أو دبلوماسيين أميركيين، وصولا الى استهداف السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا في بغداد.

واسفرت أول عشرة هجمات عن سقوط قتيل وإصابات عدة في صفوف الجنود العراقيين، إضافة إلى اضرار مادية، غير أنّ هجوم الجمعة مثّل نقطة تحوّل، اذ قتل فيه متعاقد أميركي وكانت المرة الأولى التي تسقط فيها 36 قذيفة على قاعدة واحدة فيها جنود أميركيون، وفق مصدر أميركي.