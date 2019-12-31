أكثر من ملياري دولار تكلفة جولتي انتخابات في إسرائيل

كشفت لجنة المالية بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الثلاثاء، أن التكلفة الكلية للانتخابات التي جرت في سبتمبر/ أيلول الماضي وتلك التي ستجري مطلع مارس/ آذار المقبل، تزيد على ملياري دولار.

جاء ذلك، خلال اجتماع للجنة برئاسة عضو الكنيست موشيه غافني (حزب يهدوت هتوراه/ 7 مقاعد)، بحسب القناة "12" الإسرائيلية.

ووفق معطيات اللجنة فإن التكلفة المباشرة للانتخابات الماضية والمقبلة تقدر بنحو مليار و263 مليون شيكل (نحو 365 مليون دولار).

إلا أن هذا الرقم لا يشمل التكلفة غير المباشرة والخسارة الشاملة للاقتصاد الإسرائيلي خلال عطلة الانتخابات والتي تقدر بنحو 6 مليارات شيكل (مليار و732 مليون دولار)، ما يرفع التكلفة الكلية المباشرة وغير المباشرة إلى أكثر من ملياري دولار.

من جانبه، قال "غافني" خلال الاجتماع: "إنه أمر فظيع وتهديد أن تنفق دولة متحضرة مليارات الدولارات على أمر غير ضروري ومهدر للمال".

واتهم "غافني" رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، بالمسؤولية على الذهاب للانتخابات للمرة الثالثة خلال عام واحد.

وكان بالإمكان أن يرجح ليبرمان الذي حصل حزبه على 7 مقاعد (من أصل 120 بالكنيست)، في الانتخابات الأخيرة، كفة تحالف اليمين الذي يقوده بنيامين نتنياهو زعيم حزب "الليكود"، أو كفة "الوسط- يسار" بقيادة بيني غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض"، لكنه لم يفعل.

وطالب ليبرمان بعد جولتي الانتخابات السابقتين نتنياهو وغانتس بتشكيل حكومة وحدة، لكن الخلافات العميقة بينهما حالت دون ذلك، ما دفع ليبرمان إلى عدم الانضمام إلى أي منهما، وصولا إلى حل الكنيست.