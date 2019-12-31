محتجون عراقيون يحاولون اقتحام السفارة الأمريكية ببغداد

قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن مئات المحتجين العراقيين تجمهروا أمام السفارة الأمريكية في بغداد، الثلاثاء، ويحاولون اقتحامهما ردا على الغارات الجوية التي نفذتها واشنطن نهاية الأسبوع الماضي ما أوقع عشرات القتلى من مقاتلي ميليشيا عراقية تدعمها إيران.

وأقام مشيعون جنازات لضحايا الغارات الأمريكية في أحد أحياء بغداد، صباح اليوم، وبعد ذلك ساروا إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين، واستمروا في المشي حتى وصلوا إلى السفارة الأمريكية المترامية الأطراف هناك.

وشاهد صحفيو "أسوشيتد برس" الحشد وهو يحاول اقتحام السفارة، مرددين هتاف "تسقط أمريكا".

وقال شهود عيان إن المحتجين أضرموا النار بإحدى بوابات السفارة.