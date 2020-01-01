السفارة الأمريكية في بغداد تعلق العمليات القنصلية حتى إشعار آخر

أعلنت السفارة الأمريكية لدى بغداد، الأربعاء، تعليق كافة العمليات القنصلية حتى إشعار آخر على خلفية الاحتجاجات العنيفة أمام مجمع السفارة على مدى يومين، قبل أن ينسحب المتظاهرون استجابة لمناشدة من هيئة "الحشد الشعبي".

وقالت السفارة في بيان: "بسبب هجمات المليشيات في مجمع السفارة الأمريكية، يتم تعليق جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر".

ودعت السفارة، المواطنين الأمريكيين إلى "عدم الاقتراب من السفارة"، لافتة الى أن "القنصلية العامة الأمريكية في أربيل (شمال) مفتوحة للحصول على تأشيرة وخدمات المواطنين الأمريكيين".

والثلاثاء، اقتحم عشرات المحتجين الغاضبين، من قصف القوات الأمريكية مقاتلي "الحشد الشعبي" غربي العراق، السور الخارجي للسفارة، وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج المراقبة والكرفانات التي تستقبل المراجعين، قبل أن تتمكن قوات مكافحة الشغب من إبعادهم من الحرم إلى محيط السفارة.

وتواصلت الحركة الاحتجاجية، التي كانت في معظمها من مقاتلي فصائل "الحشد الشعبي"، حتى ساعات مساء الأربعاء، قبل أن يبتعد المحتجون من محيط السفارة.

من جانبها، أكدت هيئة العمليات المشتركة في الجيش العراقي انسحاب المحتجين من محيط السفارة.

وأشارت العمليات في بيان، إلى "انسحاب جميع المحتجين ورفع السرادق (الخيام) وإنهاء المظاهر التي رافقت هذه الاحتجاجات، وأمنت القوات الأمنية العراقية محيط السفارة بالكامل".