الحكومة الليبية تستعيد مواقع جنوبي طرابلس وتأسر 3 عناصر تابعين لحفتر

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الخميس، سيطرتها على مواقع جنوبي العاصمة طرابلس، وأسر ثلاثة عناصر تابعين لميليشيا الضابط المتقاعد خليفة حفتر.

وأفاد بيان أصدره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، أن القوات الحكومية أحكمت سيطرتها على "مدرسة الفروسية" ورئاسة الأركان بطريق المطار، جنوبي طرابلس.

وذكر البيان أن عملية السيطرة تمت بعد مطاردة فلول مليشيات خليفة حفتر، المسنودة بمرتزقة متعددي الجنسيات.

وأشار أن قوات حكومة الوفاق تقدمت إلى محيط منطقة "الجعافرة" في العربان (جنوب غريان)، وتمكنت من أسر 3 عناصر تابعين للمليشيات الإرهابية.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت حكومة الوفاق صد هجوم عنيف لمسلحي حفتر، بمحور "صلاح الدين" جنوبي طرابلس، واستعادت السيطرة على معسكر "التكبالي" بالكامل.

كما صرّح مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي، للأناضول، أن قواتهم كبدت مسلحي حفتر خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأنها انتقلت من مرحلة الصد إلى الهجوم.

وفي السياق ذاته قال الناطق باسم قوات الحكومة الليبية محمد قنونو، إن قواتهم دمرت الخميس دبابة وناقلة جنود خلال محاولة من مليشيات حفتر التسلل في محور اليرموك.

وينازع حفتر، حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد النفطي، ويشن منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة.